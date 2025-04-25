Москва, 25 апреля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Более 30 тысяч добровольцев приняли участие в сопровождении международной акции «Диктант Победы». Об этом сообщает пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы».

Александр Кряжев/РИА Новости

«Молодёжь становится движущей силой «Диктанта Победы». С каждым годом все больше детей и молодежи принимают участие в акции и проверяют свои знания. Кроме того, молодое поколение участвует и в организации. Более 30 тысяч волонтёров Победы помогают в проведении акции как в России, так и в других странах», — заявила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

По ее словам, эта цифра является прямым доказательством того, что это не просто помощь и проверка знаний — это живая связь поколений.

Центральной площадкой проведения диктанта стал музей Победы на Поклонной горе, где волонтеры движения сопровождали почётных гостей, организовали зону регистрации и контролировали ход проведения мероприятия.

Международная команда волонтёров Победы также присоединилась к масштабному историческому тестированию. Так, волонтёры Победы из Международного представительства Австралии сопроводили диктант на базе Генерального консульства Российской Федерации в Сиднее. С приветственным словом перед участниками выступила генеральный консул РФ в Сиднее Зарина Феликсовна Габиева, подчеркнув важность сохранения исторической памяти о героических страницах Великой Отечественной войны. Акция также прошла в Эквадоре, Сербии и Киргизии.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что главная цель международной исторической акции — отстаивать историческую правду, формировать твердые знания о Великой Отечественной войне и побуждать участников акции расширять исторический кругозор.