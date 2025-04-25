Минск, 25 апреля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Польше и Литве не стоит беспокоиться по поводу притока трудовых мигрантов из Белоруссии. Об этом 25 апреля заявил президент республики Александр Лукашенко.

Пресс-служба президента Республики Беларусь/РИА Новости

Вопрос о трудовых ресурсах глава государства затронул на встрече с Сергеем Левковичем, которого назначил первым заместителем председателя Витебского облисполкома. Лукашенко отметил, что польские политики, опасаясь прибытия иностранных рабочих, «подначивают» беглую белорусскую оппозицию.

«Поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать ― которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали», ― заявил белорусский лидер, слова которого привела пресс-служба Лукашенко.

Президент указал на необходимость прекратить спекуляции по поводу трудовых ресурсов и использовать имеющихся работников максимально эффективно. Лукашенко рассказал, что в Белоруссию приезжают трудовые мигранты не только из стран бывшего СССР, включая южные республики, но также из России, Литвы, Латвии и даже Польши. Белорусский лидер отметил, что ситуация с их размещением в республике стабильная.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко в январе заявил, что руководство протестами в Белоруссии в 2020 году осуществлялось из Польши. По словам белорусского лидера, польские власти и сегодня ведут на своей территории подготовку белорусских оппозиционеров. Он добавил, что Варшава готовится организовать против Минска интервенцию.

Он отметил, что Польша претендует на западную часть Белоруссии до Минска. Белорусский лидер назвал тщетными эти надежды, потому что Польша не получит «даже метра территории» республики. Он добавил, что белорусы хотят нормальных отношений с Польшей, дружбы и сотрудничества с соседней страной.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что политика Белоруссии не агрессивна по отношению к Польше.