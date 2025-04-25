Рига, 25 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Власти Латвии намерены разместить оборонительные сооружения в частных домовладениях вдоль границы с Россией. Об этом сообщило местное телерадио LSM со ссылкой на соответствующий законопроект.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Согласно законопроекту, частным территориям вдоль границы с Россией, а также на удалении до 30 км вглубь республики будет присвоен статус объектов национальных интересов, что даст возможность властям страны получить на них права и разместить там военные объекты.

«Конечно, было бы хорошо, чтобы этот процесс был осуществлен добровольно без разных случаев, но все может случиться», — отметил председатель думы Лудзенского края (восточная часть Эстонии) Эдгар Мекш.

Авторы законопроекта также заявили, что он нужен для «создания эффективной линии обороны в Балтии».

Как передавало ИА Регнум, в феврале министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал граждан воздержаться от посещения России и Белоруссии, отметив, что в случае «обострения ситуации» Рига может закрыть границу за несколько часов.

Ранее также сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Евросоюз от якобы существующих угроз со стороны Москвы. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам Прибалтики реализовывать эту идею «шипами внутрь».

При этом президент РФ Владимир Путин ещё летом прошлого года назвал бредом заявления о мнимом планировании Россией нападения на Европу. Российский лидер указал на искусственность истерии западных стран, призванной лишь оправдать рост военных расходов и гонки вооружений за счет антироссийских настроений.