Прага, 25 апреля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. В чешском городе Литомержице планируют снести памятник солдату Красной армии. Об этом 25 апреля сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на местные источники.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Решение вынесли после 30-летних споров, несмотря на то что мэр города не поддержал его», — сказано в публикации канала.

Отмечается, что постамент был возведен еще в 1975 году. До этого его неоднократно оскверняли вандалы.

Бывший президент Чехии Милош Земан неоднократно выступал против подобных действий, однако местные органы самоуправления принимали противоположные решения в отношении памятников, связанных с СССР. В частности, он назвал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге «глупостью людей, ничего не добившихся в своей жизни».

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России проинформировало: власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов, для этого планируется «опровергнуть» наличие под памятниками таких захоронений.

Отмечается, что на территории страны было запланировано в максимально сжатые сроки избавиться от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей.