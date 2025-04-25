Москва, 25 апреля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Следователи криминалисты и эксперты работают на месте взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также на место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники.

Силовики оцепили внутренний двор, где произошел взрыв, рядом дежурят сотрудники ДПС и скорой помощи. Сотрудники полиции разворачивают пытающиеся проехать во двор машины. Также въезд закрыт на некоторых участках проезжей части на улице Колдунова.

«Для оказания практической помощи на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты судебно-экспертного центра СК России», ― сообщили официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что по уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в 10:40 мск в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома номер 2 по улице Нестерова. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf. Автомобиль ему не принадлежал.

Источник ИА Регнум рассказал, что в автомобиль заложили самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами диаметром около 6 мм. Машину неизвестные припарковали прямо напротив подъезда, где жил генерал ВС РФ. Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ). Его расследованием по поручению главы СК Александр Бастрыкин займутся сотрудники центрального аппарата.

По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем автомобиль, переведенный на газ, охватило пламя. Машина после взрыва загорелась, над ней поднялся столб черного дыма. Взорвавшийся автомобиль сгорел дотла. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба является террористической атакой.