Москва, 25 апреля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неуместность заявлений о якобы симпатии президента США Дональда Трампа к России в вопросе украинского урегулирования. Так она отреагировала на вопрос западного журналиста.

Илья Питалев/РИА Новости

Дипломат задала встречные вопросы о том, кто обвинил Дональда Трампа и о чем именно идет речь. Затем она призвала не доверять слухам.

«Что вы хотите спросить? Как мы можем получить возможность или имеем возможность преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Это печально. Потому что это должно быть вопросом», — сказала Захарова.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал Трампа единственным из мировых лидеров, кто признаёт коренные причины украинского конфликта. Американский президент, пояснил он, понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО и хочет это исправить.