Москва, 5 мая, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Более 200 участников специальной военной операции с инвалидностью принимают участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» в 2025 году. Показать свои умения по различным компетенциям, обучиться новому, найти единомышленников, наставников или новую работу захотели представители 59 регионов России. Лучшие в своих категориях определятся до конца апреля на региональных чемпионатах, а имена лучших из лучших назовут в октябре по итогам Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.

Центр развития движения «Абилмипикс», Кемеровская область — Кузбасс

Базой не только для социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов, но и получивших инвалидность ветеранов СВО, площадка «Абилимпикс» стала в 2024 году. Тогда к проекту в категории «специалисты» (есть ещё школьники и студенты) присоединились первые 26 участников спецоперации из 17 российских регионов. Из них двое вошли в число победителей. С 2023 года проведение чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» включено в федеральный проект «Профессионалитет».

«Нашим институтом накоплен богатый опыт и экспертность в вопросах проведения соревнований по профессиональному мастерству. И мы готовы применить этот опыт для поддержки участников СВО. Это важная задача для страны. Мы приложим все усилия, чтобы способствовать социальной и профессиональной реабилитации участников СВО, помочь им интегрироваться в гражданскую жизнь и открыть для себя новые карьерные возможности», — отметил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

Соревнования для участников СВО проходят по широкому спектру компетенций. Каждый регион утверждает их ежегодно. Таким образом, участники могут посоревноваться, к примеру, в слесарном или столярном деле, показать свои умения в кирпичной кладке, робототехнике и многих других сферах.

В 2024 году уже более 220 компетенций проводились на региональном уровне. Например, в подмосковном Щёлковском колледже 7 апреля соревновались четверо специалистов в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Двое из них являются участниками СВО.

«Чемпионат в данном случае проходит по двум модулям: это механическая часть двигателя (разборка, дефектовка, сборка) и механическая часть коробки передач. Участнику нужно было найти неисправности, рассказать о них эксперту, устранить их и самому собрать тот или иной агрегат, коробку иди двигатель, а потом представить свою работу эксперту», — отметил главный эксперт соревнований Щелковского колледжа Михаил Круглов.

«Абилимпикс» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свой потенциал, обрести уверенность, стать востребованными специалистами, доказав, что ограничения — это лишь повод искать новые возможности», — отметил один из участников соревнований по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» Алексей Моргунов.

А в Кузбассе ветераны СВО продемонстрировали свои навыки в компетенциях «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Ремонт и обслуживание автомобиля» и «Столярное дело». Соревнования проходили в течение пяти дней на 29 площадках учебных заведений Кемерова, Новокузнецка, Киселёвска, Прокопьевска, Белова и Юрги.

Команда, которая представит Кузбасс на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс» в июне, уже сформирована.

Одним из участников стал Алексей Асылханов, он успешно прошел испытания в категории «специалисты» по компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Алексей занял первое место и будет принимать участие в отборочных соревнованиях в Новосибирской области по данной компетенции. В свои 23 года Алексей имеет медаль «Золотая Звезда» и звание Героя Российской Федерации.

«Каждый полёт — это алгоритмы, расчёты и адреналин. «Абилимпикс» показал мне, что даже сложные траектории покоряются, когда веришь в себя!» — поделился впечатлениями Алексей.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» нацелен на модернизацию системы среднего профессионального образования и помогает привести ее в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики.

Сегодня кластеры «Профессионалитета» охватывают 24 ключевые отрасли экономики, включая машиностроение, сельское хозяйство, металлургию, транспорт, химию, атомную промышленность, IT. В проекте участвуют 1470 образовательных организаций, а также более 2364 опорных предприятий-партнеров в 81 регионе России.

Ежегодно по федпроекту «Профессионалитет» проводятся национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также соревнования Чемпионатного движения — чемпионат высоких технологий и чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы».