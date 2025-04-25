Москва, 25 апреля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Мир подошел к новому этапу гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе пленарного заседания научно-экспертного совета СБ 25 апреля.

Алексей Куденко/РИА Новости

Секретарь Совбеза напомнил: сначала была гонка обычных вооружений, потом ядерных. Затем возникла необходимость в носителях — доставке этого оружия, появились Ракетные войска стратегического назначения, добавил он.

«Сейчас мы подошли к следующему этапу — появлению новых видов вооружения. Я имею в виду гиперзвук — оружие на новых физических принципах, глобальной дальности. Это и есть этап гонки вооружений», — отметил Шойгу.

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