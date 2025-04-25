Воронеж, 25 апреля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. В Воронеже «воскресили» лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, запустив в эфир по громкоговорителю запись с его наиболее известными цитатами. Соответствующие кадры публикуют пользователи в соцсетях.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Владимир Жириновский

«Это не ваши деньги, это наши заводы, это наши фабрики, это наши дедушки и бабушки недоедали, это они лежат в сырой земле, ничего не получив, а вам за копейки раздал всё Ельцин, Гусинский, Березовский», — следует из записи с голосом Владимира Вольфовича, которая звучала со всех громкоговорителей у одной из автобусных остановок города.

Лидер партии Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Сегодня политику могло бы исполниться 79 лет. В феврале 2022 года политик был госпитализирован с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусной инфекцией. Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что многие прогнозы Жириновского сбываются, потому что они сделаны не на пустом месте, а основаны на знаниях. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком, с глубокими знаниями.

6 ноября Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Председателем оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.