Москва, 25 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Устроенный киевским режимом теракт в Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал Ярослав Москалик, был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот день прибыл на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 25 апреля, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/РИА Новости

В Следственном комитете России сообщили, что в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал Ярослав Москалик. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это убийство террористической атакой.

Эксперт считает, что данный теракт — это акция, которая была спланирована киевским режимом, а ее исполнителем является Служба безопасности Украины. В Киеве обязательно сознаются в этом рано или поздно, проколовшись в каких-нибудь заявлениях или интервью, уверен аналитик. Он также подчеркнул, что этот теракт с высокой долей вероятности готовился специально к конкретной дате.

«То есть я думаю, что это было все-таки адресовано господину Уиткоффу, который сегодня прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным и, собственно, привез дополнительные предложения по урегулированию конфликта на Украине со стороны Вашингтона. Безусловно, киевскому режиму, прежде всего в лице его главы Владимира Зеленского, крайне необходимо оставаться на плаву политическом. Поэтому для него любые заключения, то есть та самая сделка, о которой постоянно говорит глава Белого дома, в любых ее форматах означает конец политической карьеры, потому что дальше в нем не будет нуждаться ни Трамп, ни даже его европейские партнеры», — заявил Михайлов.

Специалист считает, что данный теракт не был как-либо согласован с американской стороной и поэтому он выглядит как такая «оплеуха» Трампу, чтобы показать возможности киевского режима осуществлять подобные убийства, диверсии. Эксперт добавил, что взрыв автомобиля в Балашихе — это послание не только американцам, но и европейским кураторам.

«И опять же это привет в том числе европейским партнерам: то есть, если будут давать меньше денег, такие теракты могут начаться и на их территории. Потому что агентура украинских спецслужб на территории европейских стран — ну это просто тысячи людей, которых можно спокойно вербовать в сеть и направлять против местных режимов. Поэтому это очень опасная игра», — рассказал собеседник агентства.

Аналитик высказал мнение, что коллективный Запад снова прикроет Зеленского и не обратит никакого внимания на теракт в Балашихе. По словам эксперта, как минимум со стороны лидеров Европы не последует ни одного критического заявления, а вот что касается Трампа, то его реакцию на инцидент прогнозировать крайне сложно.

«Я думаю, реакции не будет, потому что у коллективного Запада руки тоже по локоть в крови. Они перемазаны этой кровью, которой, по сути, перемазал их киевский режим. Пока они его отмазывали от всех преступлений, они сами измазались. Поэтому сейчас, если они вдруг начнут говорить правду киевскому режиму в лицо, что вы террористическое государство и не занимаетесь терактами, то в такой ситуации имиджевая составляющая коллективного Запада понесет такие убытки, потери, что на это мало кто пойдет. Поэтому будут продолжать гнуть эту линию, не замечать теракты, разводить руками, говорить, что это какая-то внутренняя борьба», — подытожил Михайлов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 апреля в микрорайоне Авиаторов в Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома. Очевидцы сообщили, что сперва раздался громкий хлопок, а затем стали заметны языки пламени и клубы дыма. Сообщалось, что в результате взрыва погиб прохожий.

По предварительным данным, взрыв произошёл в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами.