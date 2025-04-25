Комрат, Молдавия, 25 апреля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. В Гагаузской автономии не будут следовать решению властей Молдавии и праздновать 9 Мая как День Европы, вместо этого в республике будет отмечаться День Победы. Об этом заявил первый замглавы автономии Илья Узун в ходе брифинга.

Roman Naumov/Global Look Press

«Мы не позволим нам указывать, как нам чтить наших героев. Для нас 9 Мая — это день Великой Победы. Именно его мы будем праздновать и торжественно отмечать на всей территории Гагаузской автономии. Ни одно письмо даже с грифом «Обязательно к исполнению» не заставит нас забыть тех, кто спас мир от фашизма», — прокомментировал он соответствующее указание Кишинёва.

Узун напомнил, что 2025 год объявлен руководством автономии Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнил, что в Гагаузии запланировано множество памятных мероприятий, которые помогут молодежи глубже понять трагедию и героизм советского народа.

С 2018 года Молдавия отмечает 9 мая День Европы. День Победы также традиционно отмечался в Кишинёве шествием по главной улице. Однако в 2024 году марш стартовал уже с соседней улицы, ведь центральную площадь города отдали под ярмарку именно в честь Дня Европы.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта в аэропорту Кишинёва задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул в рамках уголовного дела о коррупции. 28 марта суд сектора Чеканы в молдавской столице по требованию прокуратуры арестовал главу Гагаузии на 20 суток. Ей предъявили обвинения в том числе в соучастии в незаконном финансировании партии «Шор», ликвидированной в Молдавии.

Районный суд Кишинёва 9 апреля изменил Гуцул меру пресечения и отправил ее под домашний арест на 30 дней. Выйдя из СИЗО, политик рассказала, что условия содержания под стражей были тяжелыми.