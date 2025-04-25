Омск, 25 апреля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. В Омске несколько десятков детей и педагогов отравились запеканкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В омской школе 30 детей и несколько педагогов отравились творожной запеканкой после обеда в столовой 22 апреля», — цитирует телеканал слова источника.

Региональная прокуратура выявила несколько нарушений, в числе которых нарушение законодательства в деятельности поставщика продуктов питания, допустившего ненадлежащее хранение продукции.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей, и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля в Екатеринбурге родители пожаловались на массовое отравление детей в школе.

Ранее в одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой отравились 25 детей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.