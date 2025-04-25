Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом 25 апреля сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По факту взрыва автомобиля «Фольксваген Гольф» в районе дома 2 на улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ)», — цитирует заявление Петренко пресс-служба СК.

По предварительным данным, взрыв, в результате которого погиб Москалик, произошёл в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, находившийся на парковке возле дома. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем стали видны языки пламени и клубы дыма. Сообщалось о гибели прохожего в результате взрыва.

На нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Автомобиль после взрыва загорелся, над ним поднялся столб чёрного дыма. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала. Пострадавший автомобиль сгорел дотла.

Родственники Москалика рассказали ИА Регнум, что генерал приехал в Москву из Новосибирска. Вместе с женой и детьми он жил в многоквартирном доме в Балашихе. О гибели Москалика его семья узнала из новостей.