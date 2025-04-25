Сеул, 25 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Одна из южнокорейских компаний попросила своих сотрудников следить за гигиеной и мыться по меньшей мере раз в день. Об этом сообщила газета The Korea Times.

Global Look Press

Руководство неназванной компании объяснило эту настойчивую просьбу тем, что приближается жаркое лето. Кроме того, работников призвали носить чистую одежду, пользоваться дезодорантом и влажными салфетками, а также не забывать проветривать офисы.

«Не думайте, что вы не пахнете, — ваши коллеги просто вам об этом не говорят», — говорится в памятке, скрин которой появился в соцсети X и вызвал множество откликов.

Многие комментаторы согласились с требованием. По словам одного из них, в том и заключается ирония судьбы, что создающие проблемы никогда не думают, что дело в них.

По результатам исследования с участием 361 работника, которые привело издание News. nate, большинство ощущали неприятный запах от коллег на рабочем месте. Самым невыносимым запахом среди коллег противоположного пола 38% женщин и 33% мужчин назвали запах от сигарет на одежде.

Как сообщало ИА Регнум, в Китае одна из компаний предъявила сотрудникам требование, связанное с семейным положением. Всем одиноким или разведенным работникам в возрасте от 28 до 58 лет пригрозили увольнением, если они не вступят в брак до сентября. Таким образом руководство решило поддержать политику правительства по увеличению браков. Требование было отменено после резонанса в соцсетях и вмешательства властей.