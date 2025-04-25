Краснодар, 25 апреля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» за четыре года получит от российского маркетплейса Ozon около 1,8 млрд рублей по соглашению о переименовании домашнего стадиона команды. Об этом пишет «РБК Спорт» со ссылкой на источники.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Стоимость контракта футбольного клуба «Краснодар» и маркетплейса Ozon в год составит до 450 млн рублей, или до 1,8 млрд рублей за четыре года. С учетом брендирования арены и лидерских позиций «Краснодара» компания получила действительно выгодный пакет рекламных опций», — указано в публикации.

После сделки «Краснодар» станет единственным клубом в РПЛ, название стадиона которого принадлежит компании, не имеющей к команде никакого отношения.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля пресс-служба «Краснодара» сообщила, что клуб подписал с маркетплейсом соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, и первым шагом в рамках партнерства будет переименование домашнего стадиона ФК в «Ozon Арена». Смена названия произойдет с 1 мая. Также планируется ряд совместных проектов, в том числе социальных.

С 1 января 2024 года домашний стадион московского клуба «Спартак» был переименован из "Открытие Банк Арена" в "Лукойл Арена" после окончания контракта с соответствующим банком.