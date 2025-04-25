Москва, 25 апреля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Ряд парламентариев от Франции в Европарламенте заинтересованы приехать в Россию на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы. Об этом 25 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Целый ряд парламентариев от Франции в Европарламенте выразили заинтересованность приехать на торжества по случаю 80-летия Победы. Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее», — сказал Лавров.

Соответствующее заявление глава российского дипведомства сделал в ходе награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эмманюэля Киде орденом Дружбы.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранных гостей на параде Победы будет много, их полный список будет опубликован позже. Москва готовится оказать всем максимально радушный прием.

Представитель Кремля также уточнил, что торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне посетят руководители более чем 20 стран, в том числе Китая, Словакии, Индии, Бразилии, Сербии, Палестины, Кубы, Вьетнама. Ожидается приезд глав всех стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Песков осудил призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, пригрозившей последствиями тем, кто поедет в Москву на парад Победы. По его словам, Россия будет рада видеть 9 мая всех, кто готов разделить с ней гордость и радость Дня Победы.