Лозанна, Швейцария, 25 апреля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Норвежский полузащитник Матиас Норманн и его нынешний клуб «Аль‑Раед» из Саудовской Аравии должны выплатить футбольному клубу «Ростов» более €3 млн евро компенсации за нарушение условий контракта. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

Максим Романов/ТАСС Матиас Норманн

«Большинство членов комиссии считают, что футболист и «Аль-Раед» должны вместе и порознь выплатить «Ростову» компенсацию в размере €3 026 954,32 плюс проценты в размере 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты», — указано в заявлении CAS.

Судейская коллегия пришла к выводу, что у спортсмена не было достаточных оснований для расторжения контракта с российским клубом.

Норманн стал игроком «Ростова» в 2019 году. Летом 2022 года он на правах аренды перешел в московское «Динамо». В августе 2023-го футболист покинул Россию и уведомил ростовский клуб, что расторгает контракт, объяснив этот шаг тем, что в здание «Москва-Сити» врезались украинские беспилотники. В августе 2023 года клуб «Аль‑Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна. Российские команды не сообщали о расторжении контракта с норвежцем.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу в размере €2,9 млн. Норвежец с решением не согласился и подал апелляцию в CAS.

31 марта суд рассмотрел жалобу и признал норвежского футболиста виновным в необоснованном расторжении контракта с российским «Ростовом», а также постановил, что спортсмен обязан выплатить всю ранее назначенную сумму.

Норманну 28 лет. В текущем сезоне он провел за «Аль‑Раед» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.