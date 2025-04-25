Москва, 25 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Более тысячи сотрудников «Роснефти» приняли участие в международной патриотической акции «Диктант Победы» в преддверии 80-летия Великой Победы. Они вспомнили хронологию событий Великой Отечественной войны и их даты, места боевых действий, детали биографий важных исторических личностей, а также художественные фильмы и песни о войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» приняли участие в акции «Диктант Победы»

Акция ежегодно находит широкий отклик у работников «Роснефти». Сотрудники компании могли написать диктант в очном или дистанционном форматах.

Так, сотрудники «Тюменнефтегаза» приняли участие в акции уже в третий раз и написали «Диктант Победы» на Русском месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа. Свои знания истории проверили 80 человек, что символично в годовщину Великой Победы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» приняли участие в акции «Диктант Победы»

Сотрудники Сызранского НПЗ участвовали в акции второй раз. Площадкой диктанта стал корпоративный музей завода, в котором открыта выставка, посвященная Дню Победы. История Сызранского НПЗ неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Завод выпустил первое топливо 22 июля 1942 года и направил его на Сталинградский фронт.

Нефтяники Новокуйбышевского НПЗ ежегодно принимают участие в «Диктанте Победы». В этом году диктант писали молодые специалисты и ветераны завода. Заводчане бережно относятся к исторической памяти о подвигах своих предков. По итогам масштабной поисковой работы по восстановлению более 2,5 тысячи имен и подвигов ветеранов предприятия, участников Великой Отечественной войны, на территории завода установлен мемориальный комплекс с именами фронтовиков, а также выпущена «Книга Памяти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» приняли участие в акции «Диктант Победы»

К историко-патриотическому движению ежегодно присоединяются новые участники. В этом году впервые «Диктант Победы» писали сотрудники «РН-Ванкор», «РН-Уватнефтегаза», «Роспан-Интернешнл», научных институтов компании в Уфе и Москве.

Сотрудники «Роспан-Интернешнл» написали диктант на главной площадке мероприятия в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Молодые специалисты предприятия накануне диктанта проводили коллективные встречи, на которых изучали исторические материалы о событиях 1941–1945 годов.

Ученые корпоративного института в Москве проверили свои знания истории страны в очном формате. В годы войны работа института была направлена на исследования состава и свойств топлив и смазочных материалов для техники. Именно научные изыскания ученых института позволили в 1944 г. открыть в Волго-Уральском регионе нефтяные месторождения, сыгравшие важную роль в обеспечении энергетических нужд страны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» приняли участие в акции «Диктант Победы»

Рязанская НПК провела свою просветительско-патриотическую акцию. В ней приняли участие сотрудники предприятия, а также студенты кафедры «Химическая технология» Рязанского государственного радиотехнического университета и школьники «Роснефть-класса». Участники написали отрывок из стихотворения русского поэта Евгения Маркина «Станция Тумская», в центре сюжета которого размышления о войне и мире, о людских судьбах.