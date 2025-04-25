Вашингтон, 25 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 25 апреля заявил, что достижение мира на Украине возможно только при его президентстве.

Global Look Press

В интервью журналу Time он оценил возможность завершения конфликта.

«Я думаю, что, пока я президент, [достижение мира] возможно, очень вероятно. Если президент кто-то другой, то это невозможно», — сказал Трамп.

Он также утвердительно ответил на вопрос, можно ли договориться о мире с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что если бы он, а не Джозеф Байден был президентом США в 2022 году, военный конфликт на территории Украины не начался бы. Также, говоря о возвращении Крыма в состав России, он подчёркивал, что это произошло в период, когда США возглавлял Барак Обама, который и должен нести за это ответственность.

Кроме того, Трамп отмечал, что основной причиной начала военного конфликта стало намерение киевского режима вступить в НАТО. Президент США уверен, что Украина не станет частью военного блока.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Трамп заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он отметил, что стороны близки к заключению сделки. Также президент США раскритиковал ряд заявлений Зеленского и заявил, что достичь договорённости с Россией проще, чем с Украиной.

Днём 25 апреля Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Темой встречи будет урегулирование ситуации на Украине. В переговорах также принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.