Севастополь, 25 апреля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Школьные оценки за поведение введут с 1 сентября в шести российских регионах, а позже распространят на все субъекты РФ. Об этом говорится в материалах, представленных в Севастополе на Всероссийском совещании для региональных министров образования.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«С 1 сентября 2025 года в Луганской Народной Республике, Республике Мордовия, Чеченской Республике, Новгородской, Ярославской, Тульской областях планируется введение оценки за поведение в пилотном режиме», — процитировало ТАСС презентацию Минпросвещения РФ.

В материалах уточняется, что до 1 июля необходимо определить перечень школ, участвующих в эксперименте, а до 1 августа разработать локальные нормативные правовые акты.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил журналистам, что оценки за поведение появятся во всех школах с 1 января 2026 года. За четыре месяца до этого, пояснил он, инициативу запустят выборочно в тестовом режиме.

По словам Кравцова, эксперты помогут определить, кто и как будет выставлять оценки, а затем итоги апробации будут обсуждаться с педагогами и родителями. В этой области нужно действовать выверенно, не допуская неверных решений, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения школьной оценки за поведение она должна быть равноценна другим оценкам. По его словам, нужно, чтобы эта оценка на что-то влияла, но этот вопрос требует обсуждения.

В сентябре глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что введение оценок за поведение в школах позволит обезопасить учителей от проявления неуважения со стороны учащихся. Он отметил, что решение об оценке должен будет принимать педсовет. Вариативности шкалы не будет, лишь «неудовлетворительно» при плохом поведении. «Неуд» можно будет исправить, за него не станут выгонять детей из школ, подчеркнул он.