Москва, 25 апреля, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

«По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в 10:40 мск в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома номер 2 по улице Нестерова. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf. Автомобиль ему не принадлежал.

Источник ИА Регнум рассказал, что в автомобиль заложили самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами диаметром около 6 мм. Машину неизвестные припарковали прямо напротив подъезда, где жил генерал ВС РФ. Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ).

По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем автомобиль, переведенный на газ, охватило пламя. Машина после взрыва загорелась, над ней поднялся столб черного дыма. Взорвавшийся автомобиль сгорел дотла. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба является террористической атакой.