Лондон, 25 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Украина готова немедленно начать переговоры с Россией после прекращения огня. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на пакет предложений Украины и Европы, выдвинутый в ходе переговоров и переданный США.

Belarusian Foreign Ministry/Global Look Press

«Обязуемся соблюдать полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море. Обе стороны немедленно приступают к переговорам о технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для заключения полноценного мирного соглашения. Мониторинг прекращения огня осуществляется под руководством США и при поддержке третьих стран», — указано в документе.

При этом уточняется, что в рамках данного плана российская сторона должна будет провести обмен военнопленными в формате «всех на всех», а также «вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей».

Согласно документу, киевский режим не будет приглашен в Североатлантический альянс, однако ему будут предоставлены аналогичные пятой статье договора НАТО гарантии безопасности со стороны США. Помимо этого Украина продолжит стремиться в Евросоюз. Также указано, что не должно быть каких-либо ограничений для ВСУ. Более того, никаких ограничений не должно быть и для иностранного миротворческого контингента на территории Украины.

В пакете предложений также уточняется, что все территориальные вопросы будут обсуждаться с российской стороной на переговорах уже после прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он отметил, что стороны близки к заключению сделки. Отвечая на вопрос, в чём должна заключаться уступка со стороны России для достижения мирного соглашения, Трамп заявил, что эта уступка будет состоять в прекращении военных действий и отказе от захвата всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.