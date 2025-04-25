Москва, 25 апреля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Заседание состоялось 25 апреля, сообщили в пресс-службе регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отмечается, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. При этом рост внутреннего спроса по-прежнему значительно превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. В то же время, согласно данным регулятора, экономика начинает медленно возвращаться к пути сбалансированного роста.

Помимо этого в ЦБ отметили, что средняя ключевая ставка в диапазоне в 2025 году предполагается на уровне 19,5–21,5% годовых. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, указали в Банке России.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остаётся высоким, особенно в устойчивой части. При этом рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

До текущего уровня ЦБ поднял ставку 25 октября 2024 года. В феврале Набиуллина отмечала, что ЦБ начнёт снижать ключевую ставку только тогда, когда инфляция в стране будет стабильно снижаться в направлении целевой отметки в 4%.

Отечественные аналитики не исключили, что ключевая ставка пойдёт вниз в третьем квартале или в конце года. На это решение, указали они, могут повлиять улучшение геополитического фона и позитивные перспективы курса рубля.

Банк России рассчитывает, что в 2025 году ключевая ставка будет идти по нижнему порогу прогнозов и составит от 19% до 22%.

8 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предприниматели и обычные граждане ощущали бы инфляцию гораздо сильнее, если бы Банк России не повысил ключевую ставку до 21% годовых. Она добавила, что недельные показатели говорят о продолжающемся замедлении инфляции в России. Если смотреть на месячные темпы, инфляция снижается, добавила Набиуллина.