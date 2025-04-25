Москва, 25 апреля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. До конца 2025 года средняя ключевая ставка в РФ будет находиться в диапазоне от 19,5% до 21,5%. С таким прогнозом 25 апреля выступил Банк России.

Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В сообщении регулятора заявляется о намерении поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13–14% годовых в 2026 году», — сказано в сообщении.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 7–8%, а в 2026 году вернётся к уровню в 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

15 апреля президент Владимир Путин заявил, что ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону. Глава государства обратил внимание на то, что Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции.

21 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остаётся высоким, при этом рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 3 апреля заявила, что регулятор прогнозирует снижение уровня инфляции, которая придет в норму к концу текущего года. По её словам, в течение всего 2024 года ключевая ставка сдерживала мощное инфляционное давление, которое в осенний период достигло пика, после чего её подняли до 21%.

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