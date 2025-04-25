Бишкек, 25 апреля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест после беседы посла РФ с главой киргизского ГКНБ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Sputnik/РИА Новости

По данным агентства, претензий у спецслужб Киргизии к Русскому дому нет, а само задержание не было связано с деятельностью организации.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля спецслужбы Киргизии задержали в городе Оше сотрудницу Русского дома Наталью Секерину по подозрению в вербовке, финансировании и обучении наёмников с целью использования в вооружённых конфликтах других государств или с целью свержения государственной власти. Первомайский районный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня 2025 года. Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до 10 лет. Позже стало известно, что задержанная является гражданкой Киргизии.

Также в рамках расследования уголовного дела задержали ещё четырёх человек, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.

Русский дом в Оше открылся в ноябре 2016 года. Он стал вторым Российским центром науки и культуры в Киргизии. Первый был открыт в Бишкеке в 2010 году. Приоритетным направлением деятельности Русского дома в Оше является развитие тесного сотрудничества России и Киргизии в гуманитарной сфере.

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