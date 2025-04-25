Штат Калифорния, США, 25 апреля, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Американский штат Калифорния вышел на четвертое место в мире по объему номинального ВВП. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) и Бюро экономического анализа США, Калифорния официально обогнала Японию и стала четвертой по величине экономикой мира», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора.

По данным МВФ, по итогам 2024 года номинальный ВВП Калифорнии составил $4,1 трлн. Таким образом штат обогнал Японию с показателем в $4,02 трлн, выйдя на четвертое место в мире.

Теперь пятерка стран-лидеров по ВВП выглядит следующим образом: США, Китай, Германия, Калифорния и Япония.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля Всемирная торговая организация (ВТО) снизила прогноз роста мирового ВВП до 2,2% из-за торговых пошлин. В соответствующем докладе организации отмечается, что из-за новых тарифов также увеличилась неопределенность в торговой политике. Авторы доклада добавили, что на 2026 год теперь прогнозируется рост 2,4%, что на 0,2 п. п. ниже как предыдущего прогноза, так и уровня последних лет.

Ранее стало известно, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, оставив позади Германию и Японию, при этом в 2024 году рост экономики страны составил 4,1%.