Тюмень, 25 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Экологическую акцию по уборке береговой линии озера Андреевское провели в Тюменской области. Инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры собрали 2,5 т бытового мусора на площади 10 га.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюмени состоялась экологическая акция в честь 80-летия Победы

В акции приняли участие более 100 волонтеров — сотрудники «РН-Уватнефтегаза» и «Тюменнефтегаза», научного института «Роснефти» в Тюмени, члены их семей, а также юные активисты «Движения первых».

Волонтеры очистили береговую полосу от мусора, установили стенд с информацией об озере и обитающих в его окрестностях птицах и животных. В завершение акции провели викторину на знание событий Великой Отечественной войны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюмени состоялась экологическая акция в честь 80-летия Победы

Предприятия «Роснефти» третий год подряд проводят экологическую акцию на озере Андреевском. Кроме того, «Тюменнефтегаз» ежегодно проводит экологические акции по благоустройству его прибрежной территории, в рамках грантовой программы в прошлом году здесь создан экологический туристический маршрут.

Также предприятия компании активно взаимодействуют с тюменскими учеными и реализуют проекты, направленные на сохранение биоразнообразия региона. При поддержке «РН-Уватнефтегаза» ученые изучают популяции северного лесного оленя и краснокнижных птиц Уватского района, в том числе орлана-белохвоста.