В Тюмени состоялась экологическая акция в честь 80-летия Победы
Тюмень, 25 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Экологическую акцию по уборке береговой линии озера Андреевское провели в Тюменской области. Инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры собрали 2,5 т бытового мусора на площади 10 га.
В акции приняли участие более 100 волонтеров — сотрудники «РН-Уватнефтегаза» и «Тюменнефтегаза», научного института «Роснефти» в Тюмени, члены их семей, а также юные активисты «Движения первых».
Волонтеры очистили береговую полосу от мусора, установили стенд с информацией об озере и обитающих в его окрестностях птицах и животных. В завершение акции провели викторину на знание событий Великой Отечественной войны.
Предприятия «Роснефти» третий год подряд проводят экологическую акцию на озере Андреевском. Кроме того, «Тюменнефтегаз» ежегодно проводит экологические акции по благоустройству его прибрежной территории, в рамках грантовой программы в прошлом году здесь создан экологический туристический маршрут.
Также предприятия компании активно взаимодействуют с тюменскими учеными и реализуют проекты, направленные на сохранение биоразнообразия региона. При поддержке «РН-Уватнефтегаза» ученые изучают популяции северного лесного оленя и краснокнижных птиц Уватского района, в том числе орлана-белохвоста.