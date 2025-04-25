Москва, 25 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про мангал из электросамокатов, зуб с портретом Овечкина и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Центральный федеральный округ

Московские кондитеры, пекари и булочники с привычным размахом отметили Пасху. Они приготовили 4,5 миллиона куличей. Самый дорогой стоил 100 тысяч! «Москва сейчас» пишет, что этот кулич с ягодами и дубайским шоколадом вначале продавали за 15 тысяч, но из-за ажиотажа цену подняли до 25, а потом и до 100 тысяч рублей. Возможно, подняли бы и дальше, но Пасха закончилась.

В Костромской области другие масштабы. В Солигаличе мужчина украл велосипед. Пикантная деталь в том, что этот же велосипед он немногим раньше продал пенсионерке. «Кострома 112» передает, что мужчина мотивировал свой поступок тем, что якобы недополучил за него деньги. Полиция во всем разобралась, угнанный велосипед вернули бабушке.

Не менее странная история случилась в Белгороде. Пенсионер при виде электросамокатов вдруг понял: их колеса отлично сгодятся для устройства мангала. Дедушка был на машине, погрузил в фургон самокаты и отправился восвояси. До мангала дело не дошло. «Белгородчина» пишет, что кражу быстро раскрыли, самокаты вернули владельцу, пенсионеру грозит пять лет лишения свободы.

Необычное оправдание придумал костромич, устроивший нарколабораторию в своем домике в деревне. «Родина Снегурочки» передаёт, что гражданин изготовил 75 килограммов наркотиков, был задержан, но вину не признал. По его уверениям, он специально внедрился в состав преступной группы, чтобы её разоблачить, и его надо не судить, а наградить. Однако внедрился он частным порядком, без уведомления органов. В суде ему не поверили и назначили 16 лет колонии строгого режима.

Северо-Западный федеральный округ

В парадной Петербурга возле лифта заметили саркофаг а-ля древнеегипетский. Никаких подробностей занятного факта нет. Может быть, саркофаг просто не поместился в лифт и его бросили. «Расчлененка не исключена», — шутит «Питерач».

Приволжский федеральный округ

Температурные качели, которые несут то снег, то зной, особенно заставляют страдать нижегородцев. Хотя за окном у них уже плюс 25 градусов, отопление не отключили и даже, напротив, сделали посильнее. «Батареи жарят, как зимой не жарили», — цитируют слова страдальцев «Новости Нижнего Новгорода». Жители пробовали убедить ответственные службы хотя бы уменьшить подачу кипятка, но безуспешно.

Пятизвездочный отель открывается в Перми. Он будет первым в городе. «Пермский глобус» передает, что цены здесь колеблются от 7 до 26 тысяч рублей за сутки. Звезды в том числе даны за наличие бассейна и тренажерного зала. Ждут всех платежеспособных.

Исус Христос с отчеством Петрович, проживающий в Казани, стал фигурантом судебного процесса. Его обвинили в том, что он фиктивно прописал в квартире 45 мигрантов. На заседание он не пришел. «Участвовал ли в судебном заседании прокуратор по имени Понтий Пилат, не сообщается», — иронизирует «Итиль». Ранее Исус Петрович был неоднократно судим за грабежи и разбой, а в 2014 году состоял на профилактическом учете у нарколога.

Странное ДТП случилось в Уфе: в пожарную машину влетели два мотоцикла. Они загорелись, и пожарным пришлось их оперативно потушить пеной, пишет «Моя Уфа».

Южный федеральный округ

Страсть к преступлениям взыграла в 39-летнем мужчине в Сочи. Вначале он угнал экскаватор, но скоро рухнул с ним в овраг. Выбрался. Очутившись наверху, пошел в продуктовый и украл алкоголь и продукты, при этом дав отпор охраннику. Чудо-мужчину задержали, передает «Кубань 24», по горячим следам.

Северо-Кавказский федеральный округ

А вот мошенничество по-ставропольски. Женщина продала беспородную собачку под видом элитной. «Ставропольская телега» передает, что за щенка «мальтипу» покупатель заплатил 35 тысяч. Потом выяснилось, что шерсть обесцвечена искусственным путем. Продавщица ущерб возместила, но от суда это ее не спасет.

Уральский федеральный округ

В аэропорту Сургута пассажир задремал в зоне посадки, а когда проснулся, увидел, что возле его самолета уже стоит автобус с пассажирами. Недолго думая, мужчина перемахнул через забор и бежал к самолету через летное поле. Не добежал: перехватили полицейские. Мужчина был трезвый. Так как преступного умысла стражи порядка не увидели, его отпустили. Только вот к тому моменту самолет уже улетел, пишет «О, Сургут!».

В Верхней Пышме разгорелся скандал. Постамент памятника Ленину предложили использовать для катания на скейтах. Скейтбордисты уже протестировали постамент. Им понравилось. «Бажовский сказ» сообщает, что авторы идеи исходили в том числе из того, чтобы никак не оскорбить поклонников вождя. Не получилось. Оскорбились.

Сибирский федеральный округ

Жительница Красноярска готова сесть в тюрьму, лишь бы собаки не переходили улицы по пешеходным переходам. Речь идет о тридцатилетней даме, которая бьёт людей, если они ведут собак по «зебрам», потому что она уверена: переходы предназначены для людей, а собакам на них не место. Побила уже как минимум двоих. «Интересно, как бы она себя повела, если бы дорогу переходил полицейский патруль со служебным ротвейлером?» — интересуется «Страновед».

В одной из стоматологий Томска бизнесмену вставили имплант зуба. «Томск 1604» пишет, что на импланте изображен хоккеист Александр Овечкин. Неизвестно, зачем такой зуб бизнесмену и не против ли Овечкин, что его портрет будет красоваться во рту сибиряка.

Тем временем в Красноярске будут сильнее прививать любовь к отечественному спорту. Футбол импортозаместят на лапту. «Алюминиевые огурцы» сообщает, что для школ уже решили закупить четыре тысячи бит и мячей для лапты.

Дальневосточный федеральный округ

Крыса-диверсант атаковала Улан-Удэ. Она залезла в распределительный щит, и электроэнергия перестала подаваться. Отключение продлилось 41 минуту, были обесточены поликлиника, детсад, две школы, несколько насосных станций и еще колесо обозрения. Его пришлось крутить вручную, чтобы спустить людей на землю. По словам канала «Весь Улан-Удэ», получился «увлекательный аттракцион с массой эмоций».

Магаданская область снова выбилась в денежные лидеры. Теперь она лидирует по зарплатам бухгалтеров. «Смотровая вышка» пишет, что специалистам здесь предлагают свыше 300 тысяч рублей в месяц. Если вы бухгалтер, вы знаете, что делать.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 2 мая.