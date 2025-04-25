Лима, 25 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. На побережье Перу обнаружили останки 5000-летней женщины из высшего слоя цивилизации Караль. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

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«Археологи на побережье Перу обнаружили 5000-летние останки женщины, которая, возможно, принадлежала к высшим эшелонам древней цивилизации Караль», — говорится в сообщении.

По данным агентства, одноименный город, расположенный примерно в 180 км от перуанской столицы Лимы, считается старейшим в Южной Америке и был заселен в то же время, что и древнеегипетская, китайская и шумерская цивилизации.

Археологи в разговоре с журналистами рассказали, что тело женщины, умершей в возрасте от 20 до 35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, предположительно, принадлежавших амазонским попугаям ара. По словам исследователей, гробница была окружена корзинами с подношениями, вазами, тыквами и клювом тукана.

Как передавало ИА Регнум, ранее археологи при летних раскопках обнаружили на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска тайник дене (атабасков) возрастом порядка 1 тыс. лет. Старейшины племени Эклутна, с которыми консультировались исследователи, рассказали, что когда-то в месте обнаружения тайника был рыбацкий лагерь.

В ноябре 2024 года в Мексике учёные из местного Национального института антропологии и истории обнаружили подземный портал в загробный мир, который использовался древними цивилизациями Мезоамерики.