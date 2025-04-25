Вашингтон, 25 апреля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Стремление Украины стать членом НАТО стало причиной нынешнего конфликта. Об этом в интервью журналу Time заявил президент США Дональд Трамп.

AP/ТАСС

Глава Белого дома подчеркнул, что если бы тему вхождения Украины в альянс не делали предметом дискуссий, то, возможно, вероятность избежать военных действий была бы больше.

«Я думаю, начало [конфликта] было положено, когда они начали говорить о присоединении к НАТО. Если бы эту тему не подняли, то шансы того, что [конфликт] бы не начался, были бы значительно выше», ― указал Трамп.

Американский лидер также исключил вступление Украины в военный блок.

«Не думаю, что они (Украина. ― Прим. ред.) когда-либо смогут вступить в НАТО», ― считает президент.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться членства Украины в НАТО, этого никогда не произойдет. Он также назвал это стремление Зеленского возможной причиной начала конфликта с Россией.

19 апреля спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина не станет членом НАТО. По его словам, вопрос вступления страны в западный военный блок не обсуждается. Он добавил, что об этом было заявлено предельно ясно и эта идея не нова ― США говорят об этом с 2008 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 апреля заявил, что Кремль удовлетворён заявлениями американской стороны о невозможности членства Украины в альянсе. По его словам, вступление Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов России. Именно это стало одной из первопричин начала украинского конфликта, добавил Песков.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что генеральному секретарю НАТО Марку Рютте стоит прислушаться к словам спецпредставителя американского президента Кита Келлога и перестать говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров Москвы с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО.