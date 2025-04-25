Москва, 25 апреля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Фестиваль дружбы с питомцами «Лапки» состоится 24 и 25 мая в парке «Ходынское поле». Мероприятие объединит владельцев и любителей домашних животных, питомцев и их хозяев. Его организаторами выступают городской портал mos.ru и компания VK. Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето в Москве».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Гостей ждут выступления артистов и встречи с популярными блогерами. Среди них Антоха МС, SERYABKINA, корги Луна, шпиц Касси, Чапитосики и их хозяйки. На площадке события также можно будет ознакомиться с московскими проектами и сервисами, связанными с животными.

На главной сцене фестиваля запланированы выступления артистов и DJ-сеты, встречи со знаменитостями и их питомцами, а также интерактивная программа с участием домашних животных. В зоне лектория для гостей пройдут лекции, мастер-классы и дискуссии с блогерами, зоопсихологами, кинологами, ветеринарами и другими экспертами.

Участники узнают, как вести блог своего питомца, углубятся в темы зооволонтёрства и ухода за животными, а также узнают больше о работе служебных собак. Посетители фестиваля откроют новые возможности для заботы о питомцах и комфортной жизни с ними в Москве, а также получат брошюры по обучению, воспитанию и путешествиям с питомцами.

«Мы рады проводить такие фестивали, как «Лапки», которые демонстрируют, как можно совместить комфортный и увлекательный досуг с питомцами в зеленых зонах города», — подчеркнула заместитель руководителя департамента культуры Москвы Олеся Беленькая.

По её словам, это не просто праздник для владельцев животных, но и важный шаг в развитии ответственного отношения москвичей к своим питомцам и окружающей среде. «Подобные инициативы учат нас заботиться о братьях меньших и ценить природу мегаполиса», — добавила Беленькая.

В последние выходные фестиваля «Пасхальный дар» в Москве пройдет мероприятие «Четвероногий друг», где около 180 животных из приютов будут искать новых хозяев. На Цветном бульваре пройдет кинологическая академия под открытым небом с лекциями и практическими занятиями.