Париж, 25 апреля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин может вернуться на Родину до истечения срока его контракта. Об этом пишет французская газета L’Equipe.

MANDOGA MEDIA/Global Look Press Александр Головин

«Из-за нехватки игрового времени в «Монако» Александр Головин вполне может вернуться в Россию. В раздевалке он жалуется на накопившуюся усталость и заявляет о желании найти для себя другие варианты продолжения карьеры», — указано в публикации.

В материале также указано, что возвращение в Россию Головин рассматривает в приоритетном порядке.

При этом агент игрока Александр Клюев назвал эти новости фейком. По его словам, у Головина хорошие отношения с командой и у него нет мыслей покинуть «Монако».

Текущий контракт полузащитника рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Головин провёл за монегасков 29 матчей, забив три гола и отметившись одной результативной передачей.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта портал Transfermarkt сообщил, что трансферная стоимость Головина снизилась на 5 млн евро с 2023 года — с 30 до 25 млн евро.

В январском матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу гол Головина на 56-й минуте встречи принёс «Монако» победу над «Ренном» со счётом 3:2.