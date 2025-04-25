Москва, 25 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 апреля в Кремле начал встречу со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Chris Kleponis/Global Look Press

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

В переговорах также принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее Песков отмечал, что урегулирование украинского конфликта, которое обсуждают Путин и Уиткофф, — крайне сложный вопрос, а потому переговоры, как правило, получаются долгими.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Ушаков подтвердил, что поездка Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе. В тот же день Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на текущей неделе. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт отметила: Трамп и Уиткофф считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении.

Нынешний визит спецпосланника Трампа в Россию стал уже четвёртым в 2025 году. Первый визит состоялся 11 февраля. После переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, а Вашингтон освободил программиста Александра Винника, которого обвиняли в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи Уиткофф передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.

11 апреля Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов и были посвящены, в том числе, урегулированию украинского кризиса. Песков заявил, что встреча Путина со спецпредставителем президента США станет шагом к переговорам с Трампом. При этом непосредственно на самой встрече с Уиткоффом будущие переговоры с Трампом не обсуждались.

24 апреля Трамп заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он отметил, что стороны близки к заключению сделки. Также президент США раскритиковал ряд заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского и заявил, что достичь договорённости с Россией проще, чем с Украиной.