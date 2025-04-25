Одинцово, Московская область, 25 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Няня ребенка основательницы чайного дома Van Tea Юлии Ван, обвинившей экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия в нападении с топором, рассказала, что женщина ворвалась к ней в комнату, измазанная кровью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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«Я невыспавшаяся была, выпила половинку таблетки оксазепама, проснулась только тогда, когда она ворвалась в комнату, стала просить о помощи, вызвать скорую. Я вообще не видела. Руки в крови, ноги в крови, ночная сорочка в крови, она говорит — он пришел, — она не сказала, Михаил — говорит, хотел меня убить. Я говорю, кто он? Она с другим молодым человеком встречается, она ничего не ответила», — рассказала няня журналистам телеканала.

В то же время работница призналась, что в доме ничего не слышала и никого постороннего не видела. По ее словам, она обычно спит очень чутко и могла бы услышать любой шум, однако этого не произошло. Няня также добавила, что топора и любого другого орудия преступления не обнаружила, а камер видеонаблюдения в доме не было.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ван утверждала, что Хубутия напал на нее с топором и жестоко избил. По её словам, покушение на нее было совершено около 23:00 24 апреля, когда экс-возлюбленный ворвался к ней в дом и нанес серьезные травмы — бил по голове, по рукам и ногам. Ван также сообщила, что в это время в соседней комнате спали ее дочь и няня. Последнюю удалось разбудить и она дозвонилась до полиции и скорой помощи.

Мама Юлии Ван рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ, что ее дочь находится в больнице, ей провели операцию. В пресс-службе МВД Подмосковья сообщили, что полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в Одинцовском городском округе.