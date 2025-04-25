Киев, 25 апреля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удар по заводу «Антонов» в Киеве, на место выехали иностранные медики. Об этом 25 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«После прилета по «Антонову» квартал оцеплен силами СБУ. Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками», — написал он в Telegram-канале.

Ранее 25 апреля Лебедев проинформировал, что в результате удара по Киеву полностью уничтожен подземный цех, в котором производили двигатели для ракет «Нептун», РСЗО и БПЛА, используемые украинскими формированиями. Также уничтожен цех сборки дронов, конструкторское бюро, несколько ангаров для ремонта самолетов, а также пункт временной дислокации, где жили и обучались наемники.

Как передавало ИА Регнум, ночью 23 апреля украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позже Минобороны России проинформировало о нанесении массированного удара по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины.

В ведомстве уточнили, что при ударе применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА, все его цели были достигнуты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, опроверг обвинения со стороны киевского режима в том, что Россия якобы демонстрирует «желание убивать». Представитель Кремля пояснил, что российские военные наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи.