Вашингтон, 25 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. США смогут вести дела и с Россией, и с Украиной в случае, если Москва и Киев урегулируют конфликт. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time.

Global Look Press

«Если сделка состоится, то я могу представить, что мы будем вести дела с Украиной и с Россией», — сказал Трамп.

В беседе с изданием он подчеркнул, что Крым по завершении конфликта останется российским, потому что находится с Россией уже давно. Это понимают все, в том числе глава киевского режима Владимир Зеленский, добавил политик.

Украина, отметил он, вряд ли когда-либо присоединится к НАТО. Именно разговоры о вступлении Украины в альянс, по его словам, и привели к конфликту с Россией.

Трамп назвал себя единственным человеком, способным добиться завершения конфликта. По словам американского лидера, в этом направлении уже пройден долгий путь. Переговоры с российской стороной, констатировал он, были «очень хорошими», цель по достижению соглашения «очень близка».

Он пояснил также, что выражался фигурально, когда обещал завершить конфликт на Украине за один день. Это было образным выражением, преувеличением, добавил глава США.

Накануне Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней состоятся важные встречи по украинскому урегулированию. По его словам, переговоры по этой теме идут уже сейчас. Глава Белого дома выразил уверенность в возможности скорого заключения договоренности о мире между Россией и Украиной. Говоря об уступке со стороны России для достижения мирного соглашения, он пояснил, что она будет заключаться в прекращении военных действий и «отказе от захвата всей территории Украины».

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, из мировых лидеров только Трамп признаёт коренные причины украинского конфликта. Американский президент, пояснил он, понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО и хочет это исправить.