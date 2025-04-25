Москва, 25 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Следственной комитет России опубликовал видео с места подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

На видео показана работа следователей и криминалистов СК России на месте убийства высокопоставленного военного.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома номер 2 по улице Нестерова. Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов в 10:40 мск. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf. Автомобиль ему не принадлежал.

Как сообщил источник ИА Регнум, по предварительным данным, в автомобиль заложили самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами диаметром около 6 мм. Эту информацию о срабатывании в машине СВУ подтвердили в СК. Машину неизвестные припарковали прямо напротив подъезда, где жил генерал ВС РФ. Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку, добавил собеседник агентства.

Очевидцы рассказали, что сначала раздался громкий хлопок, а затем автомобиль, переведенный на газ, охватило пламя. Машина после взрыва загорелась, над ней поднялся столб черного дыма. Взорвавшийся автомобиль сгорел дотла. Огонь был оперативно потушен. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Момент взрыва попал на видео.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба является террористической атакой.