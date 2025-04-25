Москва, 25 апреля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 апреля заявила, что убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Ярослава Москалика стало результатом террористической атаки.

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Война идёт в самом центре Европы, сказала Захарова журналистам.

«Главный вопрос — как остановить войну в центре Европы, мира. Мы видим так много жертв каждый день. Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — отметила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум ранее Следственный комитет подтвердил, что Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, взрыв произошёл в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами.

Утром 25 апреля в микрорайоне Авиаторов в Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома. Очевидцы сообщили, что сперва раздался громкий хлопок, а затем стали заметны языки пламени и клубы дыма. Сообщалось, что в результате взрыва погиб прохожий.

Автомобиль после взрыва загорелся, над ним поднялся столб чёрного дыма. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала. Пострадавший автомобиль сгорел дотла. Огонь был оперативно потушен.

Родственники Москалика рассказали ИА Регнум, что генерал приехал в Москву из Новосибирска. Вместе с женой и детьми он жил в многоквартирном доме в Балашихе. О гибели Москалика его семья узнала из новостей.