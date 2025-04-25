Вашингтон, 25 апреля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта проходят хорошо, достижение соглашения уже очень близко. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Global Look Press

«Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что после достижения соглашения он рассматривает возможность для США вновь вести бизнес с Россией и Украиной.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Трамп заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он отметил, что стороны близки к заключению сделки. Отвечая на вопрос, в чём должна заключаться уступка со стороны России для достижения мирного соглашения, Трамп заявил, что эта уступка будет состоять в прекращении военных действий и отказе от захвата всей территории Украины.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.