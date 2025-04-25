Санкт-Петербург, 25 апреля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полиция задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро. Об этом сообщает издание 78.ru.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сегодня утром полицейские задержали основного участника «перфоманса» в метро. Им оказался 24-летний уроженец Салехарда, который проживает в городе Пушкино. Его задержали на съемной квартире», — говорится в сообщении.

Также были установлены личности двух других участников — ими оказались 15-летние петербуржцы. Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее группа молодых людей в вагоне поезда метро в перегоне между станциями «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского, 1» демонстративно употребляла алкоголь и приставала к другим пассажирам метро. Кроме того, дебоширы сами сняли свои действия на видео и выложили в Telegram-канал.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в Петербурге правоохранители задержали банду треш-блогеров, оскорблявших и нападавших на прохожих ради публикаций видео в Telegram-канале. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).