Балаковский район, Саратовская область, 25 апреля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Балаковская АЭС в Саратовской области окажет поддержку строительству соборного храма Нижне-Воскресенского Иргизского мужского монастыря в селе Криволучье. Соответствующее соглашение было подписано на встрече директора атомной станции Юрия Максимова с епископом Балаковским и Николаевским Варфоломеем и наместником монастыря игуменом Иоанном (Фощием).

Пресс-служба Балаковской АЭС 62

Главный пятиглавый храм Нижне-Воскресенского мужского монастыря был освящен в честь Воскресения Христова и построен еще во второй половине XVIII века. В 20-е годы прошлого века он был разрушен. Новый храм планируется построить в ближайшие пять лет.

«В этом году будут завершены геодезические изыскания, разработана проектно-сметная документация и установлен фундамент. В следующем году также при поддержке Балаковской АЭС продолжим строительство храма, который имеет большую историческую ценность», — рассказал игумен Иоанн (Фощий).

Пресс-служба Балаковской АЭС Балаковская АЭС поддержит строительство нового храма в Иргизском монастыре

Балаковская АЭС и концерн «Росэнергоатом» на протяжении многих лет принимают активное участие в возрождении Воскресенского Иргизского мужского монастыря. Так, в прошлом году при участии атомной станции здесь установили новую центральную въездную арку в монастырь.

«Уникальные храмы, которые были построены еще в XVIII веке, — не просто исторические памятники, а наше духовное наследие, достояние страны, бесценный дар предков. И задача нашего поколения — возродить то, что когда-то было разрушено, восстановить историческую справедливость», — подчеркнул Юрий Максимов.

Пресс-служба Балаковской АЭС Балаковская АЭС поддержит строительство нового храма в Иргизском монастыре

Воскресенский Иргизский мужской монастырь основан в 1762 году в нижнем течении реки Иргиз. В храмах обители находились иконы древнего письма и богатая библиотека. Одной из достопримечательностей обители были куранты, отбивающие время. В 20-х годах прошлого века монастырь был разграблен и разрушен, и восстановление его началось только в 2005 году.