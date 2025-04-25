Москва, 25 апреля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров, заявляя о готовности России рассмотреть различные предложения по мирному урегулированию украинского конфликта и заключить сделку, показывает неизменную позицию России в стремлении добиться мира с учетом условий Москвы. Об этом в пятницу, 25 апреля, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Глава МИД РФ Сергей Лавров

Лавров ранее заявил, что Россия готова к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но осталось согласовать несколько деталей. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность Москвы рассматривать различные предложения по мирному урегулированию конфликта и не отказываться от диалога.

«Лавров в очередной раз говорит о неизменной позиции России — мы всегда готовы к конструктивному диалогу и взаимоуважительной работе. Мы готовы и стремимся к миру, но именно на наших условиях. Эта позиция неизменна, и хорошо, что текущая американская администрация начала ее видеть и понимать. Об этом, кстати говоря, заявил и госсекретарь США Марко Рубио. Диалог, начавшийся впервые за последние три года, позволил американцам увидеть и понять нашу позицию», — рассказал политолог.

По словам эксперта, администрации бывшего президента США Джо Байдена мир был не нужен, и они сами разжигали конфликт, спонсируя главу киевского режима Владимира Зеленского и накачивая Украину оружием. При этом специалист подчеркнул, что действующего главу Белого дома Дональда Трампа сложно назвать пророссийским, но он и его команда стараются действовать в интересах народа США, а не политических элит и спонсоров Демократической партии. Собеседник агентства связал это с тем, что оздоровление отношений с Россией в интересах простых людей.

«Та же ситуация и в Европе. Европейскому бизнесу, фермерам, простым людям выгодно возобновление отношений, ведь Россия — это и источник энергоресурсов, и удобрений. Не стоит забывать о том, что Россия — это еще и огромный рынок сбыта. А наши туристы содержали значительную часть экономики европейских туристических стран», — заявил Ляховецкий.

Но евробюрократам, удерживающим власть в Брюсселе, диалог с Россией невыгоден, считает эксперт, так как они торгуют страхом, пугая страшной Россией, проводя огромные бюджеты на оборону, финансируя лояльные НКО. Большой вопрос возникает относительно того, где эти деньги оседают и оказываются в конце концов, но несмотря на это терять такую кормушку европейским властям вовсе не хочется, сообщил политолог.

«Здесь дело за европейцами. Им надо вернуть свой континент себе, пока нерегулируемая миграция и взбесившиеся евробюрократы не уничтожили старушку Европу в угоду сиюминутной выгоды. Ну, а мы к диалогу готовы всегда. Главное, чтобы было о чем говорить», — подытожил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России подчеркнул, что Трамп — это единственный мировой лидер, который признаёт основные причины украинского конфликта. Лавров добавил, что американский лидер понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО и хочет исправить это.

Трамп 24 апреля заявил, что в ближайшие несколько дней состоятся важные встречи по украинскому урегулированию. По его словам, в этом вопросе есть большой прогресс. Президент США также выразил уверенность в возможности скорого заключения договорённости о мире между Россией и Украиной. Глава Белого дома добавил, что американская сторона рассчитывает на быстрое завершение конфликта.