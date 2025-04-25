Москва, 25 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. На пяти московских мостах в этом году заменят деформационные швы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он отметил, что замена деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на пяти объектах, в том числе двух автодорожных, двух эстакадах и одном путепроводе. В общей сложности заменим более 1,3 тыс. погонных метров», — рассказал Пётр Бирюков.

По словам заместителя мэра российской столицы, со временем в месте на дорожном полотне образуется небольшой порог. Это происходит из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. В результате при пересечении шва водитель чувствует удар. Чтобы его избежать, необходима периодическая замена швов.

«Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией», — пояснил Пётр Бирюков. Он подчеркнул, что на время ремонта мостовые сооружения не закрываются для автотранспорта, вводятся лишь временные перекрытия по одной полосе.