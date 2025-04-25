Москва, 25 апреля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за прошедшие сутки превысили 160 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«Уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Также украинские формирования лишились 13 пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих. Потери в военной технике составили: 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2286 боевых бронированных машин, 2773 автомобиля, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии.

Кроме того, российские военные уничтожили 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и 7 MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля украинская армия потеряла в Курской области более 150 бойцов. Также российские военные уничтожили боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два миномёта, пусковую установку РСЗО, 10 автомобилей ВСУ. Кроме того, украинское формирования лишились 11 пунктов управления БПЛА и двух складов боеприпасов.

В тот же день подразделения группировки ВС РФ «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырёх бригад ВСУ. Ударами авиации, беспилотников и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 12 населённых пунктов Сумской области.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 24 апреля заявил, что в ближайшее время произойдет окончательная зачистка Курской области от украинских формирований. Он добавил, что блестящее проведение операции «Поток» с использованием участка стратегического газопровода Уренгой — Помары — Ужгород вошло в историю военной науки.

Российские войска продолжают вести активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, освобождают новые населённые пункты. Ситуация ежедневно меняется в пользу России, заключил секретарь Совбеза.