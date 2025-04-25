Исламабад, 25 апреля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Посольство РФ в Пакистане рекомендовало россиянам отказаться от посещения государства в связи с напряженной обстановкой в регионе.

RAHAT DAR/EPA/ТАСС

«На фоне нового витка эскалации в пакистано-индийских отношениях и воинственной риторики, звучащей из уст ряда официальных лиц, рекомендовали бы гражданам России временно воздержаться от посещения Пакистана до тех пор, пока обстановка не стабилизируется», — указано в Telegram-канале посольства.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на севере Индии в регионе Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один непалец. По информации телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооруженных людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку.

24 апреля Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, что расценивается как акт войны. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Такое случилось впервые с момента подписания соглашения о водах реки Инд от 1960 года. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать попытку Индии отвести воду реки как акт войны. По итогам заседания Совбеза Пакистана власти решили закрыть воздушное пространство для Индии.