Лондон, 25 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Страны Европы и Украина потребовали от США гарантий безопасности по аналогии с пятой статьёй Устава НАТО. Об этом пишет британское агентство Reuters.

«В одном из альтернативных документов, предложенных по урегулированию украинского конфликта, говорится, что не будет никаких ограничений для украинских вооруженных сил и для союзников Украины, размещающих свои военные силы на украинской земле. В нем также предлагаются надежные гарантии безопасности для Киева, в том числе со стороны США, в формате «соглашения, подобного статье 5», устава НАТО о взаимной обороне», — говорится в сообщении.

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