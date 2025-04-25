Якутск, 25 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. В Якутии 25 апреля дан старт опытной эксплуатации цеха корпусных производств Жатайской судоверфи — одного из ключевых объектов мастер-плана развития Якутска. Проект, стартовавший в 2019 году на базе Жатайского судоремонтного завода Ленского объединённого речного пароходства (ЛОРП), станет опорной базой для модернизации речного флота и устойчивого северного завоза в арктические регионы. Здесь трудоустроят свыше 400 человек, для которых построен жилой дом и возводится общежитие. В планах развития транспортной инфраструктуры региона — существенное обновление грузового и пассажирского флота.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) В Якутии в эксплуатацию запустили цех корпусных производств Жатайской судоверфи

«Возродить судостроение позволит Жатайская судоверфь. Её производственная мощность предусматривает строительство до 10 мелкосидящих речных судов различных типов и назначений», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Первым судном, которое будет заложено на верфи, станет несамоходная трюмная баржа класса «река-море» для ЛОРП. Также в этом году здесь начнут строить первый паром и разборный мост.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Цех корпусных производств Жатайской судоверфи

Развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является одним из ключевых условий бесперебойного завоза грузов. По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, с 2019 года Минпромторг России совместно с руководством республики и бизнес-сообществом проделал большую работу, необходимую для создания объекта подобного масштаба.

Проект реализуется с привлечением частных инвестиций на территории опережающего развития (ТОР) «Якутия». Также выделены кредиты и средства федерального и республиканского бюджетов, Корпорации развития Республики Саха (Якутия). Общая сумма инвестиций составит более 8 млрд рублей. А обеспечение объекта электричеством, газом, теплом, водой и системой водоотведения взяла на себя Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

«Реализация таких важных инфраструктурных инициатив — это прямой вклад в устойчивое развитие территории. Уверены, судоверфь станет надёжным звеном в логистике региона и поможет повысить качество жизни якутян», — отметил управляющий якутским отделением Сбербанка Олег Бугай.

Полный ввод Жатайской судоверфи в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2025 года.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев дал старт опытной эксплуатации цеха корпусных производств Жатайской судоверфи

Как сообщало ИА Регнум, помимо запуска Жатайской судоверфи мастер-план Якутска включает 90 мероприятий, призванных улучшить жизнь якутян. Общая сумма таких проектов, как строительство Ленского моста, межвузовского кампуса, Арктического центра эпоса и искусств, нового здания Высшей школы музыки, Парка будущих поколений, Всемирного центра мамонта, а также гостиницы, кинопавильона, международного терминала аэропорта и объектов городской инфраструктуры, составляет почти 500 млрд рублей.

В марте 2024 года акции Жатайской судоверфи переданы в собственность Якутии, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.