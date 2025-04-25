Балаково, Саратовская область, 25 апреля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Балаковскую АЭС в Саратовской области посетили специалисты отдела технической инспекции Белорусской атомной станции. Они прибыли, чтобы изучить российский опыт в области надзорных мероприятий, в частности, по организации и ведению учета надзорного оборудования и трубопроводов.

Пресс-служба Балаковской АЭС Балаковскую АЭС посетили белорусские атомщики

Белорусские гости в ходе визита побывали на энергоблоке №2 Балаковской АЭС, где посетили машзал и блочный щит управления. Делегация также посетила цех обеспечивающих систем и пускорезервную котельную, модернизация которой завершилась два года назад.

Пресс-служба Балаковской АЭС Балаковскую АЭС посетили белорусские атомщики

«Задачи, которые мы поставили для себя, выполнены на 110%. Взаимодействие с коллегами из отдела технической инспекции и промышленной безопасности было максимально открытым. Кроме того, своими практиками поделились сотрудники отдела пожарной безопасности и отдела инспекции и контроля за обеспечением безопасности», — отметил начальник отдела технической инспекции Белорусской АЭС Андрей Анкушев. Он отметил, что полученный опыт будет адаптирован под белорусское законодательство.

Пресс-служба Балаковской АЭС Балаковскую АЭС посетили белорусские атомщики

«Опыт Балаковской АЭС, которая уже прошла не просто все этапы пусконаладки и становления эксплуатации, а уже и продления срока службы энергоблоков, очень полезен для нас. Методики балаковских коллег позволят значительно улучшить нашу работу. Для нас это ценный опыт», — рассказал старший инспектор по надзору за подконтрольным оборудованием АЭС отдела технической инспекции Белорусской атомной станции Владислав Хроян.