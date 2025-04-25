Москва, 25 апреля, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Посол США в России Линн Трейси приняла участие в памятной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Посол США в России Линн Трейси (в центре)

Данная акция приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула.

Помимо Трейси в церемонии приняли участие десятки других представителей иностранных дипломатических ведомств, а также заместители министра иностранных дел России. Дипломаты почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

Как передавало ИА Регнум, в Москву на День Победы намерены приехать целый ряд мировых лидеров, в числе которых премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.