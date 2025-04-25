Москва, 25 апреля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Оперативное совещание, проходившее в режиме видеоконференции, было посвящено развитию оборонно-промышленного комплекса.

«С докладами выступили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный прокурор Игорь Краснов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции. Он отметил, что в 2024 году почти все предприятия ОПК полностью, качественно и в срок выполнили гособоронзаказ, при этом по некоторым видам вооружений с опережением графика. Более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов, уточнил президент.

Путин добавил, что в минувшем году в войска поставили более 1,5 млн беспилотников разных типов, ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по системе FPV (виртуальной реальности). Такие аппараты он назвал наиболее серьезным фактором успеха на поле боя.

В ходе заседания комиссии глава государства также отметил, что российской армии не хватает FPV-дронов, и их производство будет увеличено. Кроме того, президент поставил задачу ускорить выпуск робототехники и боевых лазеров для нужд армии.

Россия быстро улучшает вооружение с учетом опыта проведения СВО, а все армии мира изучают этот российский опыт, подчеркнул Путин.